Exigen senadoras, disculpas de Paco Ignacio Taibo II por declaraciones “machistas y sesgadas”

Paco Ignacio Taibo II otra vez enmedio de la polémica (PACO IGNACIO TAIBO II)

Senadoras del PRI y de Morena entre ellas la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara Alta, Malú Micher exigieron al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II una disculpa pública por sus declaraciones “machistas y sesgados” sobre la literatura escrita por mujeres.

“Yo creo que el señor tiene que rectificar, su comentario, no creo que haya tenido la intención de ofender, pero nos ofendió”, estableció Micher Camarena

La morenista llamó a Paco Ignacio, a aprender de estas lecciones y “si quiere y puede” ofrezca una disculpa.

“Él tiene que rectificar, y eso incluye ofrecer una disculpa. No es un castigo crear una producción literaria de mujeres, sino un reconocimiento. Sus comentarios fueron sumamente ofensivos y requieren un pronunciamiento público”.

La semana pasada Taibo II acuñó la frase: “Bueno, si sé de un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, ¿por el hecho de ser escrito por una mujer?, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano”.

La senadora de Morena, lamentó que estas declaraciones invisiblicen la producción literaria femenina.

“Creo que Paco tiene que aprender a reconocer un poquito más el trabajo de las mujeres. No era necesaria esa respuesta y nos ofendió”, señaló Micher.

Subrayó que, aunque Taibo II no haya tenido la intención de ofender, sus palabras se perciben como misóginas y denotan una falta de reconocimiento hacia la contribución histórica de las mujeres en la literatura.

Micher también destacó la necesidad de investigar y visibilizar la literatura femenina, proponiendo que las secretarías de Cultura, tanto federal como locales, destinen recursos a documentar y promover la producción de escritoras a lo largo de la historia.

A su vez, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, señaló que una disculpa no es suficiente, pues a su consideración debería renunciar al cargo.

“ Yo creo que debe pedir una disculpa y debe renunciar, si realmente fuera un hombre cabal, si fuera realmente una persona que no quiere afectar a la presidenta, ni a su gobierno, debería renunciar, no es la primera vez que tiene una expresión de ese tipo, lamentable la verdad, cómo vamos a querer que esté al frente del fondo de cultura si hace esta clase de expresiones”, aseveró