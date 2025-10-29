Hemos logrado seguridad en la UNAM sin acudir a imposiciones: Lomelí

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que durante ”estas semanas difíciles, y aun con contratiempos (en la máxima casa de estudios), nuestra comunidad ha demostrado que la seguridad y la estabilidad no se imponen, se tejen con capacidad de escucha y diálogo, solidaridad y resiliencia, empatía y prudencia, corresponsabilidad y planeación estratégica”.

Durante un par de meses, la Universidad ha visto interrumpidas sus actividades por cierres en planteles e incluso por llamadas que, sistematicamente, advertían fdalsamente de la presencia de bombas en alguna escuela.

En el marco de la entrega del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025, Lomelí Vanegas recordó que además de fortalecer los protocolos y medidas de seguridad, la Universidad Nacional ha hecho del cuidado de la salud mental y del acompañamiento integral al estudiantado una de sus prioridades.

El doctor Lomelí convocó a evitar que “amenazas virtuales siembren el temor en nuestras Facultades y Escuelas” y afirmó que la UNAM atenderá con responsabilidad estoss riesgos.

El rectror aseveró que la Universidad “no se deja vencer por falsas amenazas ni presiones externas y, sobre todo, no se detiene” por lo que hizo un llamado a regresar a las actividades presenciales “ahí en donde todavía están suspendidas”.

Lomelí

El rector también reconoció que el ímpetu y la escencia de la Universidad radicada en quienes investigan, educan con pasión, defienden la razón y se forman con espíritu reflexiv.

Durante su mensaje, el rector destacó que este año se reconoce a 33 universitarias y universitarios que nos recuerda que la generación del conocimiento, la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura.