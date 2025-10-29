México presenta ruta para conservar el 30% de su territorio terrestre y marino

Hoja de ruta: conservación ambiental

Hoy la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y en alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF), presentó la Hoja de Ruta para superar la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, en donde México se compromete a conservar 30% de sus ecosistemas costero-marinos, acuáticos y terrestres para el año 2030.

La Hoja de Ruta es un documento conformado por 76 acciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo que busca la contribución de distintos sectores del gobierno y grupos sociales, con el objetivo de reforzar el vínculo entre actividades productivas, de conservación y desarrollo económico.

Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental compartió que “esta Hoja de Ruta no sólo orienta acciones de conservación, fortalece la gobernanza, promueve la justicia ambiental y vincula la conservación con el bienestar de las personas. Uno de los mensajes más poderosos de este proceso es que la conservación ocurre en los territorios, ocurre donde están las comunidades indígenas, el horizonte de protección va más allá de un documento administrativo, es el resultado de un proceso participativo amplio y plural, liderado por la Semarnat con el acompañamiento de la Conanp, el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza y el GEF, así como la participación de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, academia, juventud, sociedad civil y sector privado”.

Por su parte, el comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez-Icaza Longoria, comentó que “la Hoja de Ruta representa la visión de un país que conserva para ir mejor. México recibe su compromiso con la meta 3 y convoca a la cooperación internacional. Eso implica, por supuesto, un conjunto de responsabilidades para llegar al menos 15 millones de hectáreas más de ANPs estatales, municipales y federales”.

La directora general de WWF México, María José Villanueva, declaró que contar con una Hoja de Ruta es esencial para guiar los esfuerzos del país. Alcanzar el 30x30 no es solo una meta ambiental: es una oportunidad para asegurar el bienestar de las personas y del planeta.

De igual forma, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, enfatizó en que esta herramienta es un ejemplo de la voluntad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a la reconciliación económica con menor huella ambiental y con inclusión social.

México promueve esquemas de gobernanza social privada, pública o híbrida en la conservación de los ecosistemas, desde hace más de 15 años mediante el reconocimiento en la legislación de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

La Meta 30x30, tiene cuatro objetivos y 23 metas. El llamado pricipal es la conservación del 30% de la superficie terrestre, marino-costera y de cuerpos de agua del país, la efectividad de manejo, la conectividad y representatividad ecológica, así como de una gobernanza inclusiva y equitativa.

La idea de esta Hoja de Ruta se desprende de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad (MMB) Kunming-Montreal en diciembre de 2022, durante la XV Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Este plan es esencial para garantizar que los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y todas las partes interesadas tengan voz en la toma de decisiones sobre la conservación de la biodiversidad. Ademas, establece la creación del Registro Nacional de Otras Medidas Efectivas de Conservación de México (Renom), el cual es crucial para la identificación, el reconocimiento, registro, monitoreo y evaluación de las OMEC a nivel nacional. También considera la conformación de corredores biológicos y bioculturales que permitan un manejo integrado del paisaje y conectividad ecológica; criterios centrales para la conservación del planeta.

En el evento también participaron, Raúl Jiménez Rosenberg secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell; Camila Zepeda Lizama titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de Semarnat y la directora general para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Norma Munguia Aldaraca.