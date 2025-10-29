México subraya su compromiso con una aviación segura y competitiva: SICT

EU cancela 13 rutas aéreas —

El Gbierno de EU ordenó toda operación desde el AIFA hacia Estados Unidos en sus distintas líneas aéreas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) comunicó este miércoles que derivado de los ordenamientos emitidos por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), al cancelar 13 rutas aéreas de pasajeros y carga desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hacia el vecino país, se reafirma el compromiso por una aviación segura, eficiente y competitiva, que responda a las necesidades de los usuarios, promueva el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad internacional.

La dependencia resalta en un comunicado que se realizan acciones con las que se busca privilegiar la seguridad y operación del Sistema Aeronáutico Mexicano en apego al Acuerdo Bilateral y con respeto a la Soberanía Nacional.

En el mismo tenor, subraya que se continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada con los actores involucrados para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en un crecimiento sostenible para la industria aérea.

La respuesta de la SICT deriva tras la decisión del Departamento de Transporte de EU en el que instruyó en su primera orden suspender 2 rutas vigentes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con efecto a partir del 7 de noviembre.

A esta decisión se suma la cancelación de 11 rutas programadas para empezar a operar hacia EU desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), con efecto inmediato, además de que no se permitirá la solicitud de nuevas rutas desde ambas terminales aéreas hasta nuevo aviso.

La segunda orden insta a la prohibición de permisos de las aerolíneas mexicanas (Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús) para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y Estados Unidos.

Sobre este punto, el DOT concede 14 días, es decir, al 11 de noviembre de 2025 para comentarios y 7 días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas.

En caso de que se confirme la decisión del Gobierno de EU, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha.

La Crónica de Hoy 2025