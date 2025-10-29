Nasheli Ramírez combate la corrupción colocando al frente los derechos humanos

Nashieli Ramírez Secretaría de la Contraloría de la CDMX

La nueva guardiana de la honestidad en la capital ya está en acción. Nasheli Ramírez asumió la Secretaría de la Contraloría de la CDMX con una misión ambiciosa: combatir la corrupción poniendo al centro los derechos de las personas. Su trayectoria la respalda: décadas en la defensa de causas sociales y ocho años en la Comisión de Derechos Humanos capitalina, donde se ganó el reconocimiento como una funcionaria firme, cercana y con profundo compromiso público.

En Cara a Cara, Ramírez revela su apuesta: una contraloría más humana, más cercana y más útil para la ciudadanía. No se trata solo de castigar a los corruptos, sino de prevenir, transparentar y garantizar que los derechos se cumplan en cada trámite y cada peso público.

La nueva contralora tiene claro que la institución debe salir a las calles. Lo practica en el “martes ciudadano”, donde escucha directamente las denuncias en el Zócalo. Su equipo ya trabaja bajo la filosofía de “más territorio que escritorio”.

También ha puesto manos a la obra en emergencias: la contraloría supervisó centros de acopio en apoyo a damnificados por lluvias y creó un micrositio para seguir en tiempo real cada donación.

Transformación, transparencia y cercanía. Así se define la nueva etapa que encabeza.

No te pierdas la entrevista completa en nuestras redes sociales.