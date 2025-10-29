Nuevo Marco Curricular Impulsa Permanencia Escolar y Oportunidades: Delgado

Formar jóvenes con pensamiento crítico y competencias laborales es la visión presidencial para construir mejores ciudadanos, señala Mario Delgado Carrillo — Mejores planes y programas de estudio, doble certificación y carreras más atractivas, son posibles con el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) del nuevo Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Añadió que el impulso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda a la educación permite una formación integral para los jóvenes, quienes ahora cuentan con las mismas oportunidades de desarrollo académico y personal.

“El MCCEMS representa un paso decisivo para fortalecer la calidad y la equidad educativa en el país; unifica la formación de las y los estudiantes, permite la movilidad entre subsistemas, explicó.

El funcionario dijo que el marco curricular promueve la permanencia en el bachillerato y reduce la deserción escolar.

Delgado Carrillo afirmó que “el compromiso es formar ciudadanos responsables, críticos y agentes de transformación social”.

Recordó que el marco es organizado en tres componentes curriculares; el curriuclo fundamental, el laboral, y el ampliado.

Explicó que el⁠ currículo fundamental integra el lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital, áreas esenciales del conocimiento para el desarrollo de un aprendizaje continuo y significativo.

Sobre el currículo laboral dijo fortalece las competencias técnicas y profesionales necesarias para la empleabilidad de los jóvenes, les brinda herramientas para que se incorporen al mundo productivo con mayores capacidades.

Finalmente señaló que el currículo ampliado promueve actividades artísticas, deportivas y culturales que acompañan las trayectorias estudiantiles, refuerzan la formación integral y el bienestar de la comunidad escolar.

“El compromiso es formar ciudadanos responsables, críticos y agentes de transformación social”, subrayó el titular de la SEP.

Nuevo Marco Curricular Impulsa Permanencia Escolar Oportunidades: Delgado