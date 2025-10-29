Pérdidas económicas y de visitantes extranjeros a México por cancelación de rutas a EEUU: Concanaco

AIFA EU da revés al aeropuerto que nació con la 4T

El sector comercio, servicios y turismo del país advirtió un fuete impacto al país por la cancelación de 13 rutas aéreas, pues no sólo se esperan pérdidas económicas sino de pasajeros extranjeros al país, que ingresan por turismo y negocios.

Por ello la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), evaluará el impacto que tendrá la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar 13 rutas de México a Estados Unidos.

En este contexto, el sector comercio ya alista una reunión con la Secretaría de Turismo, al frente de Josefina Rodríguez y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Antonio Esteva, así como con el personal de aviación civil para identificar cuál es el impacto de esta medida.

“No nada más es un impacto turístico, sino también en movilidad y parte del turismo que no sólo viene a disfrutar de la playa, sino el turismo de negocios”, explicó el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre.

El líder de los comerciantes establecidos informó que se buscará a sus contrapartes en Estados Unidos para cabildear sobre las afectaciones que habrá con la cancelación de operaciones de las rutas aéreas que ya estaban vendidas.

Cuestionado sobre si el sector solicita que se mantengan los vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de la Torre consideró que siempre son importantes las rutas comerciales.

“Siempre las rutas comerciales en términos de movilidad son importantes. Y obviamente tenemos hubs en particular, rutas aéreas que es importante que lleguemos a fortalecer”, detalló

La decisión de la Casa Blanca se basa en argumentos de practicas anticompetitivas que afectan a sus empresas, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López desviara la carga aérea del AICM al AIFA.

“Queremos tener conversaciones con nuestros pares en Estados Unidos a efecto de que nosotros podamos, por supuesto, este ver si a través de nuestros pares allá podemos llevar a cabo alguna actividad que reduzca el impacto, que no lo tenemos medido en este momento, pero estamos en proceso”, señaló

La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender 13 rutas comerciales y de carga hacia el AIFA también generó reacciones opuestas entre el oficialismo y la oposición en el Senado quien responsabilizó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador de esta medida que impactará de manera importante a la industria aérea en México.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve pidió prudencia al oficialismo demandó la intervención directa del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente para restablecer los acuerdos y proteger los lazos comerciales y de empleo con el vecino país.

“Son temas que deben resolverse inmediatamente y tienen que ayudarle a la presidenta de la República en este y otros temas para poder cerrar los acuerdos bilaterales con Estados Unidos”, indicó

A su vez, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, indicó que el gobierno mexicano solicitará una revisión de la decisión de las autoridades estadounidenses y realizará las aclaraciones necesarias para que los vuelos puedan ser restituidos.

Interrogado sobre si fue un error forzar a las aerolíneas a operar desde el AIFA, Mier afirmó que la operación del aeropuerto es indispensable, y destacó que la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez justifica la transición de vuelos hacia el nuevo aeropuerto.

“Por eso creo que es prudente la decisión de México de hacer una revisión y entrar en contacto con las autoridades norteamericanas”, subrayó.