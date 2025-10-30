Cae “El Comandante”, presunto asesino de los colombianos BJ-King y DJ Regio Clown

Especial

Se informó que la Fiscalía del Estado de México, detuvo a Cristopher Camacho, conocido como “El Comandante”, a quien se identificó como el presunto organizador del asesinato de los artistas colombianos BJ-King y DJ Regio Clown.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Jiménez, los colombianos fueron asesinados cuando se dirigían a reunirse con él para hacer negocios.

Además se informó que el sospechoso, se identificaba como “un trabajador del gobierno”, para engancharse de negocios.

¿Qué le pasó a BJ-King y DJ Regio Clown?

El pasado 22 de septiembre, los artistas colombianos BJ-King y DJ Regio Clown fueron encontrads sin vida en un paraje de Cocotitlán, Estado de México.

Antes de su localización, los raperos habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre luego de ser vistos en la sucurlsal del gimnasio Smart Fit, localizado en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Después de esa fecha, perdieron contacto con sus familias.