Cae “El Comandante” y otras 15 personas por el homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

Detienen a presunto implicado en el asesinato de B-King y DJ Regio Clown La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el arresto. Christopher “N” se relaciona con el asesinato y desaparición de los músicos colombianos.

Detienen a Christopher “N”, apodado El Comandante, presunto autor intelectual del homicidio de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, apodado DJ Regio Clown. Los artistas colombianos desaparecidos el 16 de septiembre de 2025 en Polanco,

Este jueves 30 de octubre, La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el arresto. Christopher “N” quien es relaciona con el asesinato y desaparición de los músicos colombianos. que fueron encontrados sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

¿Dónde fueron vistos por última vez los artistas colombianos que fueron encontrados sin vida?

El domingo 14 de septiembre, ambos artistas originarios de Medellín, Colombia, tuvieron una presentación en el evento “Sin Censura Independence Day” en el club ElectroLab, ubicado en Insurgentes Sur 1765, CDMX, durante los festejos por la Independencia mexicana. “,

Jorge Herrera de 35 años, mejor conocido como Regio Clown, fue visto por última vez el 16 de septiembre cuando se dirigía a un gimnasio.





El presidente de Colombia; Gustavo Petro se pronunció tras la aparición del cuerpo sin vida de los artistas

Con la desaparición de los músicos, el presidente de Colombia, solicito el apoyo para lograr la localización y la busqueda de sus ciudadanos al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, tras el hallazgo de los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Ramos, ambos originarios de Medellín, Gustavo Petro se pronunció en redes sociales, en contra de la guerra contra las drogas, confrontando al gobierno mexicano; “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas”, se pronunció el mandatario colombiano.

¿Quiénes han sido detenidos por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown?

Hasta el momento, además de la reciente detención de Cristopher “N” apodado “El comandante”, anteriormente otras cuatro personas identificadas por las autoridades como Angélica Irais N, Luis Alberto N, José Luis N y Jaime N. han sido detenidas por el asesinato de los artistas colombianos.