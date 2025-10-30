Cae otro de la Barredora: detienen a Leonardo Arturo N, exdirector de la policía Estatal de Tabasco

Leonardo Arturo Leyva Ávalos, Exdirector de la Policía Estatal de Tabasco Detienen a Leonardo Arturo "N" quien estuviera de director de la Policía Estatal de Tabasco durante el mandato de Hernán Bermúdez Requena

El secretario de Seguridad y protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Leonardo Arturo “N”, quien fue director de la Policía Estatal de Tabaco durante la administración de Hernán Bermúdez Requena, el jefe del grupo la Barredora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenidos, Leonardo fue detenido la noche del 29 de octubre de 2025, alrededor de las 7:55 p.m. en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El exfuncionario fue ubicado en la Colonia Bienestar Social, sobre la calle 16 de septiembre, frente a una gasolinera en donde agentes ministeriales estaban realizando un operativo.

Según el secretario, posteriormente, Arturo fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Chiapas donde actualmente se encuentra realizando la documentación correspondiente.

La detención se realizó sin ningún incidente grabe, respetando los límites de seguridad de la zona que en ese momento se encontraba bloqueada.

El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco.

Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en… pic.twitter.com/comU89hRfm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 30, 2025

¿Por qué detuvieron al exdirector de la Policía Estatal de Tabaco?

Las autoridades señalaron que Leonardo Arturo Leyva Ávalos, quien se encuentra a disposición del Ministerio Público, está siendo investigado por su supuesta participación en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta el momento no se han revelado más detalles sobre los cargos que se le imputan.

Casos dentro del mandato de Arturo Leyva

Durante la gestión de Leyva Ávalos como director de la policía Estatal de Tabasco, se realizaron diversos operativos de seguridad y combate al crimen organizado, sin embargo, su nombre ha estado dentro de las investigaciones relacionadas con temas de corrupción y nexos criminales