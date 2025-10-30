¡Casi termina en tragedia! Vuelo de JeBlue Airways procedente de Cancún sufre aterrizaje de emergencia; se reportan varios heridos

Avión de JeBlue Airways Fotos: Especial

La tarde de este jueves un vuelo de la aerolínea JeBlue Airways procedente de Cancún y con destino a New Jersey, Estados Unidos, realizó un aterrizaje de emergencia debido a una falla técnica.

De acuerdo con los primeros informes, un Airbus A320, cuyo vuelo era el 1230, despegó del Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando de pronto el avión sufrió una perdida de altitud, lo que obligo a piloto a maniobrar para empezar un aterrizaje de emergencia en Tampa Florida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:19 horas y de acuerdo con los informes oficiales se reportan tres personas heridas con posibles laceraciones. El canal de noticias ABC News informó que los pilotos emitieron una llamada de emergencia a los controladores para informar sobre la emergencia.

Representantes de JeBlue Airways señalaron que tras el aterrizaje, las personas heridas fueron trasladadas a hospitales locales para recibir las primeras atenciones médicas. No se reportan más personas heridas hasta el momento.

Por otra parte, la Administración Federal de Aviación, señaló que ya se encuentran investigando las causas o fallas que orillaron a este aterrizaje de emergencia. A su comunicado añadieron: “La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra máxima prioridad y trabajaremos para apoyar a los afectados”.