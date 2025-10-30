¿Deberás llevar suéter para pedir calaverita? Conoce el pronóstico de clima para los próximos días

Pronostico Frente Frío N.11 Imagen interpretada del pronóstico del clima para el 30 de octubre. (CONAGUA)

Se acerca el Día de Muertos y con la llegada del frente frío N. 11 al país, conoce si con las temperaturas deberás agregar un suéter a tu disfraz.

El Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado que el frente frío continuará provocando fuertes vientos en el norte del país, así como posibles lluvias para el sur.

Si planeabas salir de fiesta este 31 de octubre para celebrar Halloween, o pedir calaverita este sábado 1 de noviembre por el Día de Muertos, probablemente deberías pensar en llevar algo abrigado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío N.11 continúa con fuertes vientos del norte en el Golfo de México, la Península de Yucatán y especialmente en el Istmo de Tehuantepec.

Pronóstico del clima para el jueves 30 de octubre

Para este jueves 30 de octubre se espera que el frente frío avance por el suroeste de México, provocando lluvias y chubascos fuertes en la península de Yucatán.

Mientras que, para la zona norte, centro y oriente del país, debido a la masa de aire polar, se espera que el día de hoy se mantenga un ambiente frío, con heladas en zonas altas.

Además, se esperan vientos del norte de 80 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas y rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Aunque en la zona costera se espera un oleaje alto con olas de 2.5 a 3.5 metros en Veracruz y Tabasco, en tanto que en Tamaulipas, Campeche y Yucatán las olas podrán ser de 2 a 3 metros.

La buena noticia es que se espera que para la noche el frente frío N.11 se dirija al mar Caribe, dejando de afectar al país.

Pronóstico del clima para el viernes 31 de octubre

Si te preocupaba arruinar tu disfraz por el confort de un buen abrigo, no te preocupes más, pues se espera que para este viernes 31 de octubre las temperaturas suban ligeramente.

Esto debido a que el aire polar del frente frío comenzará a perder fuerza, aunque los vientos del norte continuarán en el Golfo de Tehuantepec con 55 a 70 km/h, disminuyendo al final del día.

Pronóstico del clima para el sábado 1 de noviembre

No obstante, el sábado 1 de noviembre se acercará a la frontera norte y noreste del país un nuevo frente frío.

Sumado a esto, se prevé que el frente frío venga acompañado de una vaguada en altura y corriente en chorro subtropical, lo que incrementará las posibilidades de lluvias en la zona norte y noreste.