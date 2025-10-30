Esto sabemos del barco con 28 menores chiapanecos interceptado en Sinaloa

Marina iterceptó barco con menores de edad a bordo Foto: EFE

Este jueves 30 de octubre, en un operativo que movilizó a la Secretaría de Marina (Semar) y otros elementos de seguridad, fueron rescatados 28 jóvenes —27 de ellos menores de entre 14 y 17 años— que viajaban en una embarcación sin algún destino o itinerario claro frente a las costas del estado de Sinaloa, un hecho que ha encendido las alarmas a nivel nacional.

Al momento que las autoridades intervinieron se constató que la embarcación no contaba con ruta declarada ni registro de navegación visible para las autoridades.

La investigación preliminar señala que los adolescentes, quienes se identificaron como originarios de Chiapas, estaban siendo trasladados vía marítima hacia el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa. Por lo que las primeras sospechas apuntaban que los jóvenes habían sido secuestrados.

Sin embargo, autoridades de Protección Civil del estado descartaron que se tratara de una actividad relacionada con el tráfico de personas. Asimismo, el organismo afirmó que “no se trata de un rescate ni de un secuestro”, sino de un traslado irregular de menores de edad de los que no se acreditó contar con autorización parental para trabajar.

¿Quiénes son los menores y qué pasará con ellos?

Aunado a ello, el organismo informó que los jóvenes habrían sido jornaleros agrícolas en Baja California y regresaban a Chiapas tras verificarse que no tenían consentimiento de sus padres o tutores para trabajar. No obstante, las autoridades federales y estatales aún investigan el origen exacto.

Siguiendo los informes que detalló protección Civil, la embarcación fue remolcada al puerto de Topolobampo, donde los menores recibieron atención del sistema de protección estatal, por medio del Sistema DIF, incluyendo atención médica y psicológica.

La fiscalía local de Zona Norte quedó a cargo de la custodia de los menores mientras se realizan las diligencias correspondientes. Hasta el momento, aún no se han identificado a los posibles responsables ni personas detenidas por el traslado de estos jóvenes.