Golpe de Trump a la aviación mexicana: ¿qué son los vuelos de ‘carga en panza’ que EU quiere cancelar?

Vuelos de 'carga en panza' Estos vuelos se han redirigido al AIFA en los años recientes. situación que ha molestado al gobierno de Trump

Recientemente el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ha propuesto cancelar o prohibir esta práctica para las aerolíneas mexicanas en vuelos hacia y desde Estados Unidos, particularmente aquellos que operan desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Te explicamos qué son este tipo de vuelos y cuál es su importancia

¿Qué está pasando con las restricciones de vuelos de carga de EU a México?

El 28 de octubre de 2025, el DOT emitió una Orden para ejecutar una prohibición simétrica, que afectaría solo a la carga en panza desde el AICM hacia Estados Unidos.

Además, el DOT revocó la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas por aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, citando reducciones arbitrarias de slots en el AICM y otras violaciones al acuerdo bilateral. Esta acción podría impactar el comercio bilateral, ya que la carga en panza representa alrededor del 40-50% de la capacidad de carga aérea entre México y Estados Unidos.

Esta medida es una respuesta a un decreto del gobierno mexicano emitido en febrero de 2023, que prohibió los vuelos exclusivamente de carga en el AICM para reducir la saturación del aeropuerto y promover el uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

¿Qué son los vuelos de ‘carga en panza?

Los vuelos de “carga en panza” (conocidos en inglés como “belly cargo flights”) se refieren a la práctica en la aviación comercial donde las aerolíneas transportan mercancías y carga en el compartimento inferior (o “panza”) de aviones de pasajeros, junto con el transporte de personas en la cabina principal.

Esta modalidad permite a las aerolíneas maximizar la eficiencia operativa, ya que junta el transporte de pasajeros y carga en un mismo vuelo, reduciendo costos y aprovechando el espacio disponible en la bodega del avión.

Las cargas suelen incluir paquetería, correo y mercancías perecederas, y representa una porción significativa del mercado de carga aérea global, especialmente en rutas internacionales.