Hotel de Simón Levy da nuevas pistas de su paradero real

Simón Levy (@elalbertomedina/x)

Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, ha estado en el ojo público debido a su presunta detención por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en Portugal, donde un Tribunal le otorgó la libertad imponiendo medidas cautelares, como la permanencia en el país y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y su reingreso a México.

No obstante, Levi ha reiterado que toda la información sobre su captura son “falsas” ya que él se encuentra en Estados Unidos como residente.

Nuevas pruebas de su paradero

Asimismo, tras darle una entrevista este jueves a la periodista Azucena Uresti, se puede observar que se encuentra en el restaurante de un hotel, no obstante el exfuncionario federal reitera que está en Washington y que vive entre la cápital de EU y San Diego, California. Además agregó que en los próximos días estará en otro país y tomará un avión.

Tiempo después, la periodista compartió en sus redes sociales capturas de pantalla que confirmaría que si se encuentra en Portugal, especialmente en en Hotel Myriad de Lisboa.

🚨Simón Levy estaría en el Hotel Myriad de Lisboa en Portugal.



Tras la entrevista que mantuve con él, se observa que el restaurante en el que está es el de dicho complejo. 👇🏼 https://t.co/ToJEN7NTsm pic.twitter.com/263I4i3rjD — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2025

Hasta el momento, Simón Levy no ha declarado al respecto.