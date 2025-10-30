La empresa Calica deberá restaurar

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó, “con satisfacción”, el resolutivo dado a conocer este miércoles por parte del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, en torno a la explotación de canteras en el sureste del país.

Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. fue ordenado por un juez para que entre a los predios de cantera únicamente para “remediar, compensar y restaurar la zona explotada bajo supervisión de la autoridad ambiental”. Su intención de seguir explotando la zona (de la misma que ya había extraído más del doble de lo que su permisos le concedían), fue desechada.

El poder judicial da así la razón a Semarnat y argumentó ante el tribunal colegiado que la solicitud de Calica para que se permita la restauración debe incluir las obligaciones de elaborar un programa desde el inicio del proyecto, restaurar corredores de fauna silvestre, reforestar, así como elaborar un cronograma, tal como se determinó en la autorización ambiental otorgada en 2000.

La doble explotación “representa un abuso sistemático del marco normativo ambiental, aunado a que la empresa no obtuvo todas las concesiones de agua que debía obtener y jamás solicitó un permiso forestal”, señaló la Semarnat este jueves, que informó que la empresa aún mantiene una demanda internacional para acusar a México precisamente de las faltas que la propia empresa cometió.

La empresa Vulcan, de la que es filial Calica, será contrademandada por el gobierno mexicano..