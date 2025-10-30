México implementará un sistema para regular y organizar la comercialización del maíz

comercialización del Maíz, iniciativa de Claudia Sheinbaum

Por ser un alimento fundamental para las personas y la industria, el maíz blanco representa un producto agropecuario de gran relevancia económica a nivel nacional e internacional. En este contexto, el Gobierno de México ha decidido impulsar la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y la Comercialización del Maíz.

“Este sistema va a tener mecanismos para definir precios de referencia del maíz”, señaló Julio Berdegué Sacristán secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, durante la conferencia “Mañanera del Pueblo” del miércoles 29 de octubre de 2025.

La iniciativa impulsada por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca ayudar a productores y a consumidores, permitiéndoles tomar decisiones más informadas y manejar mejor los riesgos del mercado.

“La Presidenta nos ha indicado que no podemos continuar en una situación donde el agricultor siembra sin conocer el precio que tendrá su cosecha”, explicó Berdegué.

¿En qué consiste la propuesta?

El Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y la Comercialización del Maíz se estructurará sobre tres pilares principales:

1. Definir precios de referencia del maíz: permitirá anticipar el valor estimado de las cosechas.

2. Fomentar acuerdos directos de comercialización: entre productores y compradores —como la industria y los molinos— con el fin de disminuir la participación de intermediarios.

3. Establecer reglas claras y un marco jurídico sólido: que brinde orden y transparencia al proceso.

Con esta iniciativa, se busca ofrecer mayor certidumbre a las y los productores de maíz, considerado la base de la alimentación en México y una de las principales fuentes de energía en la dieta nacional.