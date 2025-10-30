Pensión Mujeres Bienestar: Fechas y requisitos para recoger la tarjeta en noviembre 2025

Tarjeta Bienestar (Margarito Pérez Retana)

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar continuará en todo el país y finalizará el 10 de noviembre de 2025.

La meta de esta vez es lograr entregar los plásticos a casi dos millones de mexicanas, quienes “Recibirán un mensaje de texto cuando les haya caído por primera vez el depósito”, explicó la funcionaria.

¿Quiénes pueden recibir la tarjeta del Programa Mujeres Bienestar?

El apoyo, como su nombre los dice, está dirigido a solamente mujeres de 60 a 64 años que vivan dentro de alguno de los 32 estados de México.

Cada beneficiaría recibirá cada mes, alrededor de 3,000 pesos, los cuales pueden retirarse en cualquier cajero o ventanilla de los Bancos Bienestar.

¿Qué documentos necesito para recoger mi tarjeta Bienestar?

Los documentos necesarios que tienes que llevar son:

Identificación oficial con fotografía (original y copia)

con fotografía (original y copia) El Talón morado entregado al momento de la inscripción.

Como parte del proceso, durante la entrega de la tarjeta, el personal de la secretaría tomara una foto de cada uno de los beneficiarios.

¿Cuándo y dónde se recogerá la tarjeta?

Las personas pueden conocer su fecha, hora y lugar de entrega de dos formas diferentes:

Recibiendo un mensaje de texto (SMS) con los detalles del día y lugar de la entrega. Consultando el portal oficial de la secretaría, en el apartado: “Entrega de Tarjetas”, en el cual tendrás que ingresar tu CURP y así inmediatamente te dará el lugar y fecha asignados.

Si por alguna razón pasa algo inesperado o tienes problemas con el proceso, se puede comunicar al 800 639 42 64, la cual es la Línea del Bienestar en donde te podrán guiar con cualquiera de las dudas que se tenga.