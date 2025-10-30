PIB de México cae 0.3% en el tercer trimestre de 2025 y se reaviva el temor a la recesión

Economía mexicana La caída del PIB de julio a septiembre es la primera caída del año y la segunda desde que llegó al poder sheinbaum (X)

La incertidumbre ocasionada por los vaivenes de la política de chantaje arancelario de Donald Trump empieza a pasar factura a México, con el freno a la inversión privada y el crecimiento del empleo informal, como señales de alarma. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicados este jueves, la economía nacional se contrajo un 0.3% en el tercer trimestre de 2025 (julio-agosto-septiembre). Se trata de la primera caída del año y la segunda de Claudia Sheinbaum en el poder.

Luego de un segundo trimestre con un crecimiento de 0.7%, la economía nacional cayó en el penúltimo trimestre del año, con lo que acumula un pobre crecimiento de 0.2 % anual, por debajo del 0,6 % proyectado el mes pasado.

Se trata de la primera caída trimestral desde que Trump regresó al poder, en enero, y la segunda desde que Sheinbaum juró como presidenta de México, el 1 de octubre, aunque la caída fue menor. El último trimestre de 2024, el PIB mexicano fue de -0.6%.

Detrás de esta caída en el tercer trimestre de 2025 está el frenazo en la industria (-1.5%) que incluye la minería, la construcción, la manufactura y la energía.

La pujanza de la agricultura

Por el contrario, el sector servicios tuvo un crecimiento muy moderado (0.1%) y la agricultura mostró una gran pujanza (3.2%).

En los primeros nueve meses de 2025, hubo subidas interanuales en el sector agropecuario (4.2%) y los servicios (1.1%), pero la industria cayó un -1.8%.

Pese al retroceso, el PIB de la segunda economía de América Latina se divulga en medio de alzas en sus pronósticos para este 2025.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó la semana pasada a 0.6% desde un 0.3% previo su previsión de crecimiento para México este año, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su previsión en septiembre a una tasa de 1% desde un 0.2% anterior.

Por su parte, especialistas del sector privado consultados por el Banco de México anticipan que la economía mexicana crecerá 0.53% en 2025, según la última encuesta realizada por el banco central a finales de septiembre.

La economía de México creció un 1.5% en 2024, pero cayó un 0.6% de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección del republicano.

En contraste, México tuvo crecimientos robustos bajo el gobierno del demócrata Joe Biden: un 6.1% en 2021, un 3.9% en 2022 y un 3.2% en 2023.

El fantasma de la recesión

Menos optimista, Barclays advirtió que “la economía se ha desacelerado en comparación con el año pasado, principalmente debido a las fluctuaciones en la confianza de los inversionistas tras las elecciones de 2024 en México y Estados Unidos, la persistente incertidumbre en torno a la política comercial estadounidense y el legado de reformas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye cambios en el Poder Judicial”.

En caso de que el PIB caiga en el cuarto trimestre del año, México habría entrado técnicamente en recesión.