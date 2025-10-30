Pide presidenta del Senado a Paco Ignacio Taibo disculpas por comentarios misóginos; “piensa como mayoría de hombres” justifica

Paco Ignacio Taibo II Desata polémica por comentario sobre poemarios de mujeres

Ahora fue la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, quien exigió al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, una disculpa pública por los comentarios misóginos que hizo el pasado 24 de octubre durante la conferencia mañanera a de la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a la literatura que realizan mujeres.

No obstante, la legisladora de Morena desestimó las exigencias de algunas de sus compañeras senadoras sobre todo de oposición que demandan la renuncia del funcionario y consideró que esas expresiones no ameritan que dimita al cargo, al justificar que “piensa como la mayoría de los hombres en este sistema patriarcal”.

“De ninguna manera estoy de acuerdo con ese planteamiento de que renuncie por lo que dijo, sino que coincido con lo que señala mi amiga y compañera Malú Micher: lo que tiene que hacer es ofrecer una disculpa frente a esas expresiones que emitió”, aseveró

Paco Ignacio Taibo –agregó--es un varón que piensa, como la mayoría de los hombres, en este sistema patriarcal. Lo que es importante es que los compañeros, los hombres en este país, cambien el chip para que sea un chip de igualdad de género.

Laura Itzel Castillo recomendó a Taibo tener a la mano un ejemplar de la Constitución Política Mexicana con “mirada de mujer”, como el que presentó recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Es importante tomar en consideración que nuestro amigo y compañero Paco Ignacio Taibo tenga un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con mirada de mujer, con mirada de género, porque tenemos mucho que trabajar y que transformar en esta sociedad, por una sociedad igualitaria, y en eso tenemos mucho que aprender todos y todas, pero sobre todo nuestros amigos, nuestros compañeros los varones”, aseveró

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado afirmó que las mujeres demuestran a diario que son seres pensantes , capaces de estar en cualquier cargo y bajo cualquier presión y trabajo.

Finalmente, Castillo recordó que la lucha por los derechos de las mujeres en México es histórica y se ha dado a lo largo de décadas, señalando que apenas hace poco más de 70 años las mujeres obtuvieron el derecho al voto.

“Esto es resultado de un trabajo largo que hemos venido haciendo para defender que nosotras las mujeres somos seres humanos pensantes, capaces de estar en cualquier cargo y bajo cualquier presión y trabajo. Porque lo hemos demostrado y lo seguimos haciendo a diario. ¿Por qué? Porque es tiempo de mujeres”, concluyó.