¿Quiénes son los adultos mayores que cobraran primero los 6200 pesos del pago bienestar, según el calendario?

Ultimo Pago Pensión Del Bienestar 2025 Se anuncio el calendario para la entrega del último pago del bimestre: noviembre - diciembre. Te decimos quien recibirá primero el apoyo dirigido para adultos mayores de 65 años.

Queda el último pago bimestral pendiente de $6200 pesos, que otorga el Programa de Pensión del bienestar a adultos Mayores de 65 años, por lo que te diremos, según el calendario, quienes serán los primeros ganones en cobrar primero este apoyo impulsado por el gobierno Federal.

Este programa impulsado por la Secretaría del Bienestar está destinado hombres y mujeres, adultas mayores de 65 años, brindando un apoyo económico bimestral que consta de 6200 pesos, cuyo gasto está destinado a garantizar el acceso a la independencia económica de este sector de la sociedad mexicana.

¿Quién recibirá primero el ultimo pago de La Pensión del Bienestar, según el calendario?

Dado que aún no existe un día fijo para el inicio de los depósitos de este recurso, para el último bimestre que se conforma por los meses de noviembre y diciembre, se instaura a los beneficiarios a estar pendientes de la información que se destallará en los últimos días, y que La Crónica de Hoy estará siguiendo de cerca.

Sin embargo, se dio a conocer la lista de apellidos que serán atendidos primero en el pago del apoyo económico para personas adultas mayores de 65 años.

Es importante mencionar que, de manera simultánea, se entregarán los apoyos en el programa para personas con discapacidad, mujeres de 63 y 64 años y el programa de ayuda para madres solteras y trabajadoras, por lo que algunas personas podrían recibir más de un apoyo económico al mismo tiempo.

El bimestre noviembre-diciembre de 2025, estará avanzando en orden alfabético de acuerdo con los apellidos de las personas beneficiarias.

Por lo que en este orden estará recibiendo el apoyo los beneficiarios de la Pensión del Bienestar 2025 en lo que respecta al último bimestre del año:

En el primer día, las personas cuyo apellido paterno comienza con la letra “A” serán las primeras en recibir el depósito. El segundo día, el pago corresponde a quienes tienen apellidos paternos que inician con la letra “B”.

En los días tres y cuatro, los depósitos se destinarán a los adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras cuyo primer apellido empiece con la letra “C”. Para el quinto día, se programan los pagos a las personas cuyos apellidos paternos comienzan con “D”, “E” o “F”.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de inicio de los pagos de la Pensión del Bienestar en noviembre de 2025, se prevé que comiencen en los primeros días del mes.

¿Dónde puedo cobrar mi pensión Del Bienestar?

El monto fijo que se entrega cada dos meses es depositado en la tarjeta delo bienestar, y puede cobrarse en todos los Bancos del Bienestar distribuido a lo largo de la república mexicana, donde se te permite retiras sin cobro de comisión o bien bancos convenidos con el programa, como son:

Banorte

Banco Azteca y

Banjercito

Estos bancos tienen un convenio con el programa, lo cual te permite realizar el retiro de tu pensión sin cobrarte una comisión.

De igual forma podrás retirar tu pensión en algunas tiendas de conveniencia, aunque pueden tener políticas internas con cobros mínimos.