Sheinbaum confirma que Simón Levy fue detenido y liberado en Lisboa; niega persecución política

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles que el empresario y exfuncionario capitalino Simón Levy fue detenido y posteriormente liberado en Lisboa, Portugal, en cumplimiento de una orden internacional de detención.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo La presidenta confirmó que hay mpresarios estadounidenses involucrados en las carpetas de investigación sobre huachicol fiscal. (Especial)

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mostró un documento oficial emitido por las autoridades portuguesas, el cual acredita la detención de Levy el pasado 28 de octubre, cuando ingresó al país europeo.

De acuerdo con el informe, Levy fue presentado el 29 de octubre ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, donde se resolvió su liberación debido a que posee nacionalidad europea, aunque las autoridades no precisaron de qué país se trata.

“Es un documento oficial de Portugal que habla de la detención. Él parece tener nacionalidad de uno de los países europeos, no tenemos certeza si es Portugal u otro país, y por lo tanto lo liberan, pero no le permiten salir del país”, explicó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La presidenta enfatizó que no existe ninguna persecución política en contra de Simón Levy, sino que el proceso judicial deriva de una investigación en curso.

“Es un documento de Lisboa, está en portugués, que muestra la detención. Fue presentado ante el Tribunal y liberado, pero sigue bajo proceso”, precisó.

Simón Levy, exsubsecretario de Planeación y Política Turística durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta acusaciones legales pendientes en México, motivo por el cual se emitió la orden internacional de captura.