Brasil quiere acuerdo comercial con México: los presidentes de ambos países tuvieron una fructífera llamada telefónica

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Lula da Silva

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Lula da Silva, en la que discurtieron las oportunidades de cooperación entre ambos países.

El presidente brasileño señaló en sus redes sociales, que durante la llamada expresó su interés por impulsar un nuevo acuerdo comercial con México para profundizar la asociación económica.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil compartió un comunicado en el que se informa que la mandataria mexicana, por su parte, expresó interes en obtener la cooperación del país sudamericano en áreas estrategicas, como la producción de etanol, y la implementación de programas sociales de combate al hambre y la pobreza, áreas en las que Brasil cuenta con experiencia.

El futuro de la relación entre México y Brasil

La Presidenta Sheinbaum recordó que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena estará presente en Brasil para representar a nuestro país en la COP30.

Igualmente, el canciller Juan Ramón de la Fuente, tiene una visita agendada a finales de noviembre.