Caen 13 con armas, cargadores y cartuchos en Sinaloa

Detenidos Criminales con armamento detenidos. (SSPC)

Agentes de seguridad detuvieron a 13 personas, en el poblado La Vuelta, Sinaloa, tras repeler una agresión.

A los criminales capturados se les aseguraron 14 armas de fuego, 60 cargadores, 56 cartuchos, además de tres vehículos y ocho motocicletas.

Esta acción se llevó a cabo durante un patrullaje de vigilancia terrestre, cuando personal naval detectó un vehículo con personas armadas, las cuales al percatarse de su presencia los agredieron con disparos de arma de fuego.

En su intento de huir, los sujetos ingresaron a un domicilio, donde fueron detenidos.

Durante la revisión del inmueble fueron aseguradas ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, 60 cargadores de diferentes calibres, 56 cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas.