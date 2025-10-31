Corto circuito provoca incendio en la Clínica No. 2 del IMSS en Monterrey Se incendia hospital del IMSS en Monterrey y provoca el desalojo de personas. (@IMSSNL y @ProtecciónCivilMonterrey)

Este viernes 31 de octubre se reportó un incendio a las 12:05 horas en el Hospital General de Zona No. 2, del IMSS en Monterrey, Nuevo León, lo que provocó el desalojo de pacientes y trabajadores.

Ante lo sucedido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una tarjeta informativa con relación al incidente, asegurando que se aplicaron los protocolos correspondientes para salvaguardar a las personas en el hospital.

En las imágenes compartidas en redes sociales por los usuarios se puede observar cómo fue el desalojo del hospital mientras evacuaban a algunos de los pacientes en camillas.

¿Qué provocó el incendio de la Clínica No. 2 del IMSS?

De acuerdo con la tarjeta informativa, el incendio en el Hospital General de Zona No. 2 ubicado en Avenida Constitución y Gregorio Torres, colonia Centro en Monterey, fue provocado por un cortocircuito en una computadora.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 12:05 horas, cuando una computadora ubicada en el consultorio de la Jefatura de Servicios Preventivos tuvo un cortocircuito, provocando un pequeño incendio.

A partir de ahí, el incendio se propagó parcialmente por el consultorio, ocasionando el desalojo del primer piso del hospital, después de que se aplicara el Programa Interno de Protección Civil y Código Rojo.

Al lugar acudió personal de Protección Civil del estado de Nuevo León y del municipio de Monterrey, además del Heroico Cuerpo de Bomberos para controlar la situación.

De acuerdo con el equipo de Protección Civil de Monterrey, se evacuaron a 20 pacientes en cama, 36 pacientes del piso 4 y hubo 200 evacuados.

¿Hubo heridos en el incendio de la Clínica No. 2 del IMSS?

Según lo publicado en la tarjeta informativa del IMSS, no hubo heridos de gravedad, además de unos brigadistas que presentaron síntomas de intoxicación por humo; no obstante, reportan que ya fueron atendidos y se encuentran estables.

En estos momentos, el Hospital General de Zona No. 2 se encuentra operando con normalidad en el Área de Urgencias, esto después de que se realizara una evaluación de los daños en el inmueble y no se detectara ningún peligro.

Ante este hecho, la delegada del IMSS en Nuevo León, la Dra. Miralda Aguilar Patraca, publicó un video informando sobre los hechos, mientras se le muestra recorriendo los pasillos del hospital y viendo a los pacientes.