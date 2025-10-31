Despensa gratis para adultos mayores con credencial INAPAM: qué es, cómo pedirla y hasta cuándo tienes para tramitarla

Nutriendo Hogares GAM: descubre cómo solicitar el apoyo del programa social

El programa Nutriendo Hogares GAM tiene el objetivo de entregar despensas de forma totalmente gratuita a adultos mayores que cuenten con su credencial INAPAM vigente.

La iniciativa busca mejorar la seguridad alimentaria de los habitantes de la alcaldía, mayores de 60 años y que viven en vulnerabilidad social.

Cada despensa tiene un valor aproximado de $400 pesos y se entrega únicamente una vez por beneficiario.

¿Quién puede solicitar el programa Nutriendo Hogares GAM?

Para poder solicitar el apoyo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más y vivir en la alcaldía Gustavo A. Madero

Contar con tu tarjeta INAPAM vigente

Presentar una identificación oficial vigente

CURP

Tener un comprobante de domicilio reciente no mayor a 3 meses

En algunos casos, llenar un formato o solicitud por escrito en el módulo del DIF Gustavo A. Madero o unidad encargada

¿Qué incluye la despensa del programa Nutriendo Hogares GAM?

La despensa gratis del programa incluye artículos de la canasta básica. Algunos de los productos son:

Arroz

Frijol negro

Avena

Pasta para sopa

Aceite comestible

Café y/o chocolate en polvo

Galletas

Cereal inflado

Gelatina

Sal refinada

Cubos de consomé

Atole en polvo

¿Cuál es la fecha límite para solicitar la despensa del programa Nutriendo Hogares GAM?

El programa tiene vigencia del 1 de julio al 31 de octubre de 2025 para hacer el trámite. El último día para recibir la despensa es el mismo viernes 31 de octubre de 2025.

Así que ya lo sabes, si tienes 60 años o más, eres residente de la alcaldía Gustavo A. Madero, y cuentas con tu credencial INAPAM vigente, esta es tu última oportunidad para solicitar el apoyo alimentario del programa Nutriendo Hogares GAM.