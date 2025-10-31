En el segundo trimestre de 2025 en México la economía turística crece un 0,4 %

Turismo

Según empresarios y el Gobierno mexicano , en base de datos de la Organización Mundial del Turismo, México es el sexto país más visitado de todo el mundo.

Impulsado por bienes y servicios, la economía turística mexicana creció un 0,4 % en el segundo trimestre de 2025, según informes de el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De abril a junio del año presente, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) incrementó en términos reales un 0,4 % respecto al trimestre previo.

Por su parte la tasa anual ascendió un 0,3 %; los servicios reportaron un aumento trimestral del 0,3 %, mientras que la producción de bienes registró un avance del 0,6 %, para ligar tres periodos al alza.

El producto interno bruto (PIB) turístico, es resultado del incremento interanual del 1,5 % en el ramo de bienes, mientras que el de servicios se mantuvo, así lo señaló el instituto autónomo en su reporte con base en cifras originales.

En cuanto al consumo turístico, este creció un 0,8 % en el segundo trimestre del año con respecto al lapso inmediato anterior.

Estos datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7,4 % más que en 2023, un incremento considerable desde el fin de la pandemia a causa del covid-19.

En 2024 la entrada de dinero proveniente de viajeros internacionales se totalizó en 30.246 millones de dólares; casi un 6 % más que el año anterior.