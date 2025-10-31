EU asegura en Texas más de 500 armas y 31 mil cartuchos con destino a México

El Gobierno de EU confirmó que dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos al intentar pasar armas y municiones hacía México (@Sec_Noem)

Tráfico de armas — “El Departamento de Seguridad Nacional detuvo a dos individuos que intentaban contrabandear más de 500 armas de fuego y 31,000 cartuchos de munición a través del puerto de entrada de Laredo, en Texas, suficiente para abastecer a un pequeño ejército” y cuyo destino era México, comunicó este viernes la funcionaria estadounidense.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, Kristi Noem calificó esta acción como la “mayor incautación de armas en la frontera terrestre del suroeste”.

La funcionaria estadounidense resaltó que derivado de la operación contra el tráfico de armas se logró detener a dos ciudadanos mexicanos identificados como Emilio Ramírez Cortés y su hijo Edgar Ramírez Díaz.

La titular de Seguridad Nacional refirió que los detenidos llevaban ocultas las armas y las municiones en falsas paredes dentro de dos remolques de vehículos en los que se trasladaban y donde estuvieron cerca de cruzarlas hacia territorio mexicano.

Las armas y municiones, ocultas en paredes falsas de dos remolques (@Sec_Noem)

“Gracias al Departamento de Justicia de EU encabezado por la fiscal Pam Bondi, estos delincuentes serán procesados en Estados Unidos”, por el delito de tráfico de armas y presuntos vínculos con el crimen organizado, indicó.

Kristi Noem subrayó que desde que inició la administración del presidente Donald Trump en enero pasado, se han reforzado las acciones en la frontera sur con agentes más capacitados “para mantener nuestras fronteras seguras y nuestra nación protegida”, apuntó.

El operativo donde se logró el aseguramiento de armas, en puerto de entrada de Laredo, en Texas (@Sec_Noem)

