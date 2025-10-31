Juicios laborales deben ser resueltos sin tardanza que perjudiquen a trabajadores, aprueba la Corte

CDMX — El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un nuevo criterio para la defensa de los derechos de los trabajadores en el que se establece que no debe haber dilación en la resolución de los juicios.

Al exponer su nuevo criterio que fortalece la protección de los trabajadores y evita prácticas dilatorias que puedan perjudicarlos en los juicios laborales.

Durante la sesión del pleno del máximo tribunal del país se resolvió la contradicción de criterios 111/2025, estableciendo que los Tribunales Colegiados deberán resolver en una misma sesión los amparos relacionados en materia laboral del trabajador y el patrón, aun cuando este último alegue haber sido indebidamente emplazado.

Esquivel Mossa explicó que “la propuesta tiene como finalidad esencial respetar la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, evitando que bajo el pretexto de un supuesto desconocimiento del juicio laboral la demanda de amparo directo patronal se remita a un juzgado de distrito, con la consecuente suspensión del amparo directo del trabajador, pues esto indudablemente causa un perjuicio a este último”.

“Con esto se busca proteger a los trabajadores que ya obtuvieron una sentencia favorable a acceder de manera pronta a las prestaciones que se les reconocieron en el laudo, sin romper con la equidad procesal entre las partes”, explicó que la ministra.