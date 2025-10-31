Maestros Mantienen Viva la Escuela, su Compromiso supera Inundaciones: Delgado

Ninguna inundación es más profunda que la voluntad de la presidenta Sheinbaum por restituir espacios educativos, señala Mario Delgado Carrillo —

Por su compromiso, solidaridad y participación ejemplar para continuar clases en las comunidades afectadas por las lluvias, fueron reconocidos Maestros y autoridades educativas de San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, resaltó la presencia desde el primer día en sus escuelas para organizar las labores de limpieza, desazolve y reanudación de clases.

“Ninguna inundación es más profunda que la voluntad de restituir los espacios educativos”, dijo el funcionario y reconoció su compromiso y solidaridad con las comunidades.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó el despliegue de un operativo para atención inmediata en las comunidades afectadas por las lluvias con daños severos en escuelas, viviendas, hospitales y espacios públicos.

Dijo que gracias al esfuerzo conjunto del Magisterio, Padres de Familia y autoridades locales, la gran mayoría de los niños y jóvenes volvió a clases, porque “la educación es también un espacio de esperanza, fortaleza y reconstrucción emocional ante la adversidad”.

El titular de la SEP habló así en ocasión de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que participan más de un millón 230 mil Maestros de 226 mil 640 escuelas de Educación Básica, públicas y privadas, de todo el país.

Delgado Carrillo dijo que toda la infraestructura educativa pública está asegurada, y la SEP garantiza la reconstrucción o reparación total de los planteles afectados, la reposición de mobiliario, equipo tecnológico y material didáctico.

También anunció la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, el 7 y 8 de noviembre, con la participación de escuelas de Secundaria con actividades orientadas a la prevención, el autocuidado y la convivencia pacífica.

Luego llamó nuevamente a los Maestros de Primaria para “motivar a Padres de Familia a dar seguimiento a la estrategia Vive Saludable, llevando a sus hijos a las clínicas donde recibirán atención gratuita en nutrición, odontología y optometría”.

