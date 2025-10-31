Rechaza IMSS que presunto agresor de joven sea médico del instituto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aclaró que no es médico de la institución, Arturo “N”, señalado de haber agredido a una joven en una clínica del a alcaldía Coyoacán.a través de una tarjeta informativa, el instituto puntualizó que el presunto agresor no es médico del Seguro Social.

Se aclaró lo anterior, luego que se difundió que Arturo “N”, laboraba en el IMSS.

“El Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene registro laboral en activo de la

persona señalada de haber dañado la integridad de una paciente".

Asimismo se aclaró que: “en la representación del IMSS Ciudad de México Sur no hay datos de un trabajador con ese nombre en los últimos 20 años”.

Al respecto, cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) vinculó a proceso a Arturo “N” por su posible participación en el delito de violación equiparada agravada y es investigado por su posible responsabilidad en la agresión sexual de una paciente dentro de una clínica en Coyoacán, donde era médico.

Al respecto, el Seguro Social estableció que la Jefatura de Servicios Jurídicos de esta Representación no tiene antecedentes de

denuncias internas relacionadas con este caso.

La institución subrayó su compromiso con la ética, la transparencia y la legalidad, y manifestó que en caso de ser requerido colaborará con las autoridades

competentes y resaltó que entre sus trabajadores se fomenta la práctica de códigos de ética, buen trato y respeto a los derechohabientes.