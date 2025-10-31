Sería irresponsable: Sheinbaum alerta riesgo de colapso en el AICM si regresan operaciones de carga

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podría enfrentar un riesgo de colapso si se eliminara el decreto presidencial de 2023 que trasladó las operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó como “irresponsable” revertir la medida implementada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que el AICM no cuenta con la capacidad suficiente para absorber nuevamente dichas operaciones.

“Hay quien nos dice: ‘eliminen el decreto de carga del 2023 que hizo el presidente López Obrador’. Sería muy irresponsable hacerlo porque habría una saturación”, advirtió Sheinbaum.

La presidenta adelantó que este viernes 31 de octubre, sostendrá una reunión con representantes de las aerolíneas, así como con el director general del AICM, almirante Juan José Padilla Olmos, y el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, para buscar una solución integral al problema.

“Nosotros creemos que se va a resolver y vamos a poner todo para que se resuelva sin poner en riesgo a los usuarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez”, aseguró.

Sheinbaum también fue cuestionada sobre el cierre de 13 rutas aéreas por parte de autoridades estadounidenses, lo cual algunos interpretaron como una medida de presión hacia el Gobierno de México. Al respecto, la mandataria rechazó esa versión y subrayó que no existe favoritismo hacia aerolíneas mexicanas, insistiendo en que debe prevalecer la equidad en las operaciones internacionales.

La reunión, programada para la una de la tarde, buscará atender tanto la saturación del AICM como las preocupaciones del sector aéreo frente a la reubicación de carga y la coordinación entre ambas terminales.