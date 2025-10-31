Con una carta dirigida al DIF, la Fiscalía se enteró de los presuntos abusos sufridos en la Casa de las Mercedes. Todo comenzó con una carta: así se reveló el presunto abuso en la Casa de las Mercedes. (Pexels)

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, revela que una adolescente envió una carta dirigida al DIF, dando a conocer los abusos que vivió en el albergue Casa de las Mercedes.

Fue en la tarde del 30 de octubre que el Gobierno de la Ciudad de México ofreció una conferencia de prensa referente a la “Protección a niñas y adolescentes en Casa de las Mercedes”, donde se dieron a conocer más detalles sobre el caso.

En esta conferencia, el Gobierno de la Ciudad de México reveló que fueron rescatadas 80 menores de edad (entre niñas y adolescentes) del refugio Casa de las Mercedes.

También la Jefa de Gobierno reiteró su compromiso para apoyar y hacer lo necesario para cuidar a las infancias, especialmente para aquellos casos donde no se encuentren con su familia.

¿Qué pasó en Casa de las Mercedes?

De acuerdo con lo revelado en la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, todo comenzó en marzo de 2025, cuando una adolescente bajo el resguardo de la Casa de las Mercedes IAP fue llevada al hogar de la directora para realizar labores domésticas.

La menor era llevada constantemente por la directora de la sede en San Rafael, Ángela “N”, al domicilio de su madre Claudia “N”; fue en este lugar donde la víctima señala que fue agredida por Aquiles “N”, quien le habría dado una sustancia que le impediría oponerse.

Según las declaraciones de la víctima, cuando quiso denunciar los hechos, sufrió de intimidación y acoso por parte de las autoridades de la institución, además de ser amenazada con la pérdida de la custodia de su hijo.

Ante esto, la menor decidió escribir una carta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quien, al conocer el caso, presentó la denuncia a la Fiscalía de la Ciudad de México.

Fue entonces cuando la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Aquiles “N”. Sumado a esto, existe una investigación en curso relacionada con el traslado de menores para realizar actividades domésticas en domicilios privados.

Hasta el momento, los 80 menores que fueron rescatados del refugio Casa de las Mercedes fueron trasladados a albergues bajo responsabilidad del DIF.

Mientras que se concedieron medidas de protección que incluyen prohibición a los probables responsables de acercarse o comunicarse con las víctimas o testigos.