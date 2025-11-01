Aseguran 250 mil litros de combustible en Veracruz; hay 8 detenidos

Autoridades detuvieron a ocho personas y aseguraron 250 mil litros de combustible, 12 pipas de diferentes capacidades, en el municipio de Perote, Veracruz.
Las indagatorias arrojaron a una empresa de manejo de residuos peligrosos era usada como fachada para almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal.
Durante la revisión del inmueble fueron detenidos los hombres y junto con el combustible, vehículos y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.
Lo asegurado representa una afectación económica estimada de 247 millones 581 mil 164 pesos a la delincuencia organizada.