¿Los billetes dejarán de circular en México? Esta decisión de Banxico y el SAT podría cambiarlo todo

Billetes podrían dejar de ser útiles en México por decisión de Banxico

La noticia ya es un escándalo: el Banco de México (Banxico) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han anunciado una medida que podría ponerle fin al uso del dinero físico en la vida cotidiana, lo que significaría un impacto realmente importante en cómo pagamos en los puestos de la calle, en los comercios más formales y en nuestra relación con el dinero.

Con este proyecto, Banxicoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) buscan masificar la aceptación de los pagos digitales en México. “Este proyecto tiene como propósito promover la aceptación de los pagos con tarjeta en México, lo cual se traducirá en beneficios para las personas y comercios", destacó el Gobierno de México en su comunicado.

Con la integración de más negocios al mundo del pago digital, también “se reducen los costos de las operaciones de pago con tarjetas, a fin de mejorar las condiciones de los tarjetahabientes e incrementar el número de comercios que aceptan dichos medios de pago".

“El Estado define las reglas de operación entre redes conforme a estándares internacionales... sin permitir que dichas reglas sean determinadas de manera unilateral por entidades privadas".

¿Qué billetes y monedas dejarán de circular en México?

Por otro lado, Banxico ha informado que hay series de billetes que ya están “en proceso de retiro”, lo que significa que, aunque siguen siendo válidos, los billetes de bajo valor, como los de $20 pesos con ciertas series, podrían dejar de circular de forma habitual. Estos pertenecen a aquellos que están diseñados con la imagen de Benito Juárez.

Asimismo, ciertas monedas y emisiones especiales que han sido menos utilizadas. Pero el punto clave: aunque el billete o la moneda estén pasando a retiro, no significa que ya no valen de un día para otro. Banxico explica que conservan su valor aún siendo retirados.

La desición de Banxico y el SAT sobre la integración de más comercios y la baja de costos en la integración al mundo de las finanzas digitales, abre las puertas de nuevas oportunidades y facilita el manejo seguro de tu dinero.