Profeco impulsa programa para monitorear productos relacionados con el Día de Muertos

Profeco impulsa “Fieles Difuntos y Día de Muertos 2025”

En el contexto del operativo “Fieles Difuntos y Día de Muertos 2025”, impulsado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuyo comienzo fue el 28 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre, personal de la institución ha proporcionado 958 asesorías a consumidores y se han monitoreado 10 mil 233 productos relacionados con esta festividad.

En el transcurso de los primeros tres días de monitoreo, se han situado 6 mil 529 preciadores y 855 decálogos que incluyen los derechos básicos de las personas consumidoras, con el objetivo de que se familiaricen con cuáles son las obligaciones de aquellos que proveen bienes, productos y servicios, en aras de garantizar relaciones comerciales justas.

Asimismo, se han llevado a cabo 714 visitas de vigilancia y 50 de verificación, al igual que cinco servicios de calibración a instrumentos de medición, esto como parte de un esfuerzo conjunto con las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).

La Profeco hace hincapié en la relevancia de siempre solicitar y conservar los comprobantes de las compras que se hagan, a fin de hacer válida la garantía, solicitar algún reembolso o realizar una devolución de los productos que se hayan adquirido, o bien, presentar una aclaración o reclamación alrededor de un servicio contratado.