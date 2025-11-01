Surcorea ve plan arancelario del 50% de México a países de Asia, por presiones de EU

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, confía en que habrá solución favorable al plan arancelario que pretende aplicar México APEC 2025 Korea Summit in Gyeongju (EFE)

Tensión arancelaria — El plan arancelario del 50% que planea imponer México a productos de Corea del Sur y a naciones asiáticas con las que no tiene acuerdos comerciales “creo que se trata de un asunto derivado de los aranceles de Estados Unidos, es un problema muy complejo. Se requiere mucha comunicación y coordinación y (estas tensiones) no se resolverá en un día”, aseguró este sábado el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, durante la clausura de la cumbre de líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la localidad surcoreana de Gyeongju.

El mandatario surecoreano aclaró que todos los países tienen sus propios objetivos y son independientes, pero confió en que Méxicono tomará medidas de manera “unilateral”. “Ningún país puede lograr un resultado que sea ventajoso solo para ellos, a menos que vayan a la guerra”, aseguró el presidente de Corea del Sur.

La propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum ha negado que los aranceles, que afectarían también a China, sean un “condicionante” impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a cambio de evitar los impuestos del 25 % a los productos mexicanos, como informó la prensa estadounidense.

Los aranceles previstos de México, que según la administración de Claudia Sheinbaum tienen el objetivo de proteger a la industria nacional de prácticas de ‘dumping’, serían impuestos en numerosos sectores como los de fabricación de automóviles, partes de vehículos, acero, aluminio y los electrodomésticos.

Las empresas surcoreanas están presentes en México, principalmente en el sector automotriz con Hyundai y Kia, y en el de los electrodomésticos con Samsung y LG, grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá.

Seúl ha optado por una postura cautelosa debido a que el nuevo paquete aún carece de detalles y debe ser aprobado por el Congreso mexicano antes del 15 de noviembre para entrar en vigor en 2026, y el propio Lee aseguró hoy no conocer los detalles del plan.

La Crónica de Hoy 2025