Alerta por suicidio de médicos residentes; ecosistema de discriminación y muchos abusos, ‘virus’ sin ‘antídoto’

CDMX — Las violencias sexual y laboral, además de discriminación, entre otras conductas negativas, es el ‘virus’ que se propaga en el ecosistema de médicos residentes, y para lo cual no hay ‘antídoto’ en un país como México donde las áreas de recursos humanos están obsoletas, alertaron en el Foro Nacional Dignidad y Derechos Humanos de Médicas y Médicos Residentes: Un paradigma restaurativo”, organizado por el PT en la Cámara de Diputados

En el foro, al que acudieron este sábado funcionarios de la Secretaría de Salud, se expuso en una encuesta aplicada a 60 mil 443 residentes, de la cual sólo 7 por ciento respondió.

La opinión de los consultados reveló que 66 por ciento ha sufrido violencia sicoemocional; 58, académica; 15, económica; 10, sexual, y 9 por ciento físicas.

Además, 21 por ciento de los encuestados informó que los ambientes académicos no saludables son motivo de insatisfacción o renuncia en las instituciones educativas.

“La precariedad laboral, falta de salarios dignos y prestaciones legales para las y los médicos residentes del país debe ser atendido ya por el Poder Legislativo e impulsar reformas al respecto”, dijo el líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, al participar como uno de los anfitriones del foro.

El legislador michoacano admitió que la situación de las y los médicos residentes en México es que sufren de violencia sistemática y multidimensional.

“Existe un patrón generalizado de acoso laboral y sexual, hostigamiento, maltrato sicológico, discriminación, abuso de poder por parte de profesores y autoridades hospitalarias”, focalizó el diputado.

Reginaldo Sandoval, una de las voces que más apuran a mejorar la política de los profesionales de la salud, también advirtió que los médicos residentes están sometidos a la falta de descansos adecuados y altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y riesgo de suicidio, aunado a la falta de mecanismos de protección y ausencia de protocolos efectivos para denunciar, investigar y sancionar actos de violencia o injusticia dentro de las instituciones formadoras.

“Se requiere supervisar y actualizar los planes de estudio y las condiciones en las unidades médicas. Establecer observatorios para monitorear el cumplimiento de normas y derechos. Evitar evaluaciones subjetivas y crear criterios claros y objetivos” dentro del ecosistema al que llegan los jóvenes que salen de las aulas de medicina.

El diputado petista comentó que para erradicar estos ecosistemas nocivos se debe armonizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud para garantizar jornadas máximas, descansos y salarios dignos. Crear una ley de formación médica que regule el internado de pregrado, servicio social y las residencias médicas”.

En tanto, Margarita García, la segunda voz más importante dentro del PT como incansable denunciante de diversos abusos que viven los médicos hizo énfasis en que Luis Abraham Reyes Vázquez se quitó la vida al ser víctima de acoso, violencia laboral y sicológica con sobrecarga de actividades y sin descansos, entre otras condiciones lacerantes.

“No quisiéramos llegar al caso en el que llegamos al de Luis Abraham, en Monterrey. Se quitó la vida por ese tema de no poder platicar y de no descargar en una voz que le diera la esperanza de que sus condiciones labores cambiarían”, dijo la diputada por Oaxaca.

García García pidió a las autoridades del sector salud a recorrer los hospitales y mantener un contacto directo con el personal médico, a fin de evitar que los residentes sean sobrecargados con tareas que no les corresponden.

Margarita García es una diputada que al menos una vez a la semana se presenta ante medios a denunciar hechos de maltratos y violaciones a derechos humanos en su natal Oaxaca.

Los legisladores petistas fueron secundados en el pésimo diagnóstico laboral de los residentes con la voz de la médica Laura Cortés Anabria, secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional para a Formación de Recursos Humanos para la Salud y directora general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, quien presentó los tóxicos ambientes académicos en las residencias médicas.

Cortés Anabria detalló que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) ha identificado siete líneas estratégicas para garantizar entornos saludables, entre las que destacan el reconocimiento institucional del bienestar, la inclusión del bienestar en las políticas de calidad, la creación de mecanismos de apoyo sicológico y el diseño de canales seguros para denunciar casos de violencia o acoso.

La médica indicó que desde la Ssa ya se trabaja en la creación de la Estrategia Nacional de Ambientes Académicos Saludables, con el objetivo de reducir en 30 por ciento los reportes de violencia en los entornos de formación, asegurar que todas las instituciones cuenten con protocolos activos y oficinas de dignidad humana para 2030, y garantizar el cumplimiento de las normas sobre horarios de descanso y condiciones laborales.

Jesús Reina Figueroa, jefe del Servicio Nacional de Enseñanza e Investigación del ISSSTE, expuso las acciones emprendidas por la institución para mejorar las condiciones de los médicos residentes.

Admitió que al inicio de la actual administración se detectaron prácticas inadecuadas y desorganización en los programas de enseñanza, lo que motivó la necesidad imponer de medidas para homologar procesos, profesionalizar a los docentes y fortalecer los comités de enseñanza e investigación.

“Las herencias culturales son fuerzas poderosas, persisten, aunque las condiciones socioeconómicas y demográficas que las engendraron desaparezcan”.

En efecto, dijo, los ambientes académicos inadecuados son una realidad generalizada.

“Es necesario transformar la cultura institucional para erradicar el abuso y garantizar una formación médica digna”, apuntó.