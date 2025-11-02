Asesinato de Manzo “duele doble”; diputados de MC y PAN, expresan condolencias para la ciudad de las flores

CDMX — Diputados de oposición expresaron críticas y sus condolencias para el municipio de Uruapan, Michoacán, por el asesinato de su edil Carlos Alberto Manzo, quien obtuvo el cargo por la vía independiente y se le rebeló al crimen organizado.

De las bancadas de MC, PRI y PAN dijeron que este asesinato debe esclarecerse, porque “es un mensaje brutal”, posteó la diputada panista Noemí Luna, la primera legisladora de oposición en usar sus redes sociales para comentar este fatal hecho.

Ivonne Ortega, coordinadora de MC en San Lázaro, aseveró que este homicidio duele doble.

“Su muerte duele doble: por la pérdida de una vida y por la indiferencia de un Gobierno que no atendió sus llamados de auxilio. Mi solidaridad con la familia del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo”, escribió, y pidió a la SSPC, que encabeza Omar García Harfuch, protección para sus habitantes.

Por el PAN, la diputada presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, pidió que este crimen se esclarezca.

“Por el bien de México debe esclarecerse el asesinato del ex Diputado Federal y Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

“Que En Paz Descanse.

“A sus familiares y amigos mi más sentido pésame.

“Debe existir justicia y sancionarse a los responsables”.

El coordinador panista en la Cámara baja, Elías Lixa escribió: “El lamentable asesinato de Carlos Manzo es dolorosa evidencia del estado del país: el crimen se apodera de todo y el gobierno abandona a quien levanta la voz. Lo ignoraron y no lo protegieron.

Los criminales continúan ganando terreno mientras nos quieren vender que todo va bien”.

El joven Carlos Alberto Manzo fue asesinado alrededor de las 20:00 horas, cuando una gigantesca figura de la muerte se imponía atrás del edil en medio de un discurso que pronunciaba que salir del miedo es el reto de todos los días en el municipio.