Asesinato de Manzo, reflejo de la grave crisis de inseguridad que atraviesa México: PAN

Veladoras forman el nombre del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado este 1 de noviembre en un acto público.

La dirigencia nacional del PAN, acusó que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, refleja la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país y exigió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum resultados más que discursos pues reprochó que la seguridad no puede ser solo una promesa.

“México necesita autoridades que funcionen, que no se doblen ante la delincuencia. No pedimos discursos, pedimos resultados. La seguridad no puede seguir siendo una promesa, tiene que ser una realidad”, sostuvo el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

El dirigente nacional fustigó que el homicidio del alcalde no es un hecho aislado, sino un reflejo del abandono y la indiferencia del Estado frente a la violencia que golpea a miles de familias mexicanas.

“Condenamos enérgicamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Una vez más, un asesinato contra quien levanta la voz por el secuestro de nuestro país. Una vez más, contra quien pidió ayuda al gobierno y no fue escuchado”, aseveró

Romero exigió justicia al gobierno federal pues le recordó que México merece vivir en paz pues lo que está en juego es la vida de las personas.

“La inseguridad no distingue colores ni partidos. Hoy las familias viven con miedo, en Michoacán, en Veracruz, en Zacatecas, en Sinaloa, en Guerrero, en todo México. Lo que está en juego no es la política, es la vida de las personas, es la paz de nuestras comunidades y el derecho a vivir sin temor”, señaló.

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, falleció luego de que fuera atacado a tiros cuando se encontraba en el Centro Histórico del municipio durante el Festival de Velas la noche de este sábado 1 de noviembre.

De acuerdo con los reportes, el edil había terminado su presentación en el evento de Día de Muertos, por lo que en medio de la multitud fue agredido con alrededor de 6 disparos de arma de fuego por sujetos armados

En ese sentido, el líder exigió a las autoridades de todos los niveles actuar con eficacia y coordinación, pues aseveró que la justicia no puede seguir dependiendo del lugar donde se viva ni del partido que gobierne.

Romero Herrera insistió en que las familias mexicanas merecen vivir con tranquilidad y la libertad de salir a trabajar, estudiar o convivir sin temor a no regresar a casa”.

“Defender a México significa alzar la voz por quienes hoy viven con miedo. Significa exigir un gobierno que proteja, no que abandone”, estableció