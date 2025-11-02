Carlos Manzo contaba con 14 elementos de la GN para su protección: SSPC

Seguridad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que desde diciembre del 2024, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue favorecido con 14 escoltas de la Guardia Nacional, así como dos vehículos para su protección, sin embargo, mencionó, los delincuentes aprovecharon un momento de vulnerabilidad del edil para ejecutar el homicidio.

Además, aclaró que el arma utilizada para asesinar al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, está relacionada a ataques entre grupos delictivos que operan en Michoacán.