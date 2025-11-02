CONAGO condena el asesinato del alcalde de Uruapan y llama a la unidad nacional frente a la violencia

Mañanera | Marina Del Pilar (X | Marina Del Pilar)

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) emitió un pronunciamiento en el que expresó su “más enérgica condena” al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre, en uno de los municipios más importantes de Michoacán.El comunicado, firmado por la presidenta de la CONAGO y gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, manifiesta la solidaridad de los mandatarios estatales con la familia del edil y con el pueblo de Uruapan, al tiempo que exige justicia y castigo para los responsables.“Exigimos el castigo pleno y expedito a los responsables y justicia por el cobarde asesinato”, señala el documento. “Demandamos a las autoridades competentes que realicen las investigaciones con total diligencia, identifiquen y sancionen a quienes atentaron contra la vida de un servidor público y garanticen protección a la sociedad en su conjunto”, agrega.La CONAGO subrayó la necesidad de unidad nacional frente a la delincuencia, dejando de lado diferencias políticas o ideológicas, y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las acciones de seguridad y justicia que encabeza el Gobierno federal.Asimismo, las y los gobernadores expresaron su solidaridad con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con la sociedad michoacana en este “momento sensible”.

El pronunciamiento recupera una de las frases que el propio alcalde Manzo solía mencionar en vida: la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar la violencia con firmeza y eficacia. “Hoy, más que nunca, ese llamado cobra fuerza y sentido”, enfatiza la CONAGO.El asesinato de Carlos Manzo ocurre en un contexto de alta tensión en Michoacán, donde diversos municipios han enfrentado hechos de violencia vinculados al crimen organizado. En este escenario, la organización de mandatarios estatales hizo un llamado a cerrar filas por la paz y la fortaleza institucional del país.

“México necesita unidad, fortaleza institucional y trabajo conjunto. Hoy y siempre, cerramos filas por la paz”, concluye el comunicado firmado por Ávila Olmeda.