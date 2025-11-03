“¿Cuantos más...?“, fustiga PRI al gobierno federal tras asesinato de alcalde de Uruapan, Michoacán

Veladoras forman el nombre del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado este 1 de noviembre en un acto público.

Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la a dirigencia nacional del PRI acusó que el “narcogobierno de Morena” ha hecho de nuestro país un Estado fallido que se queda paralizado, mientras el 60% del territorio nacional es controlado por los cárteles de la droga y el crimen organizado.

“¿Cuántos más? Cuántas balas más tienen que seguir acabando con la vida de personas inocentes, mientras que Morena rechaza toda ayuda y colaboración por parte del Gobierno de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, aliado y vecino, para garantizar la seguridad regional frente al crimen organizado”, cuestionó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

La delincuencia y el crimen organizado –advirtió--apuntan con un arma a México y a millones de familias mexicanas todos los días.

La dirigencia tricolor llamó a la paz y la reconciliación en México pero al mismo tiempo a mantener una postura crítica, opositora y de movilización ante los gobiernos federal y estatales de Morena, a quienes culpó del “siniestro manto de sangre que cubre el territorio nacional”.

“ Hay que levantar la voz por México, porque la situación es crítica en todo el país”, convocó

En un posicionamiento tras el asesinato de Manzo, el líder tricolor advirtió que en México, no solo ser opositor es una razón para ser asesinado pues también enfrentar al narcogobierno, terrorista y comunista, de Morena y a sus socios del crimen organizado al mismo tiempo “representa un riesgo altísimo”, que debemos correr para evitar que el país se convierta en una gran fosa común.

Moreno fustigó que culpables son quienes empuñan el arma y disparan, pero también los incapaces de poner orden y encontrar a quienes aprietan los gatillos así como los que apoyan y garantizan impunidad a los asesinos.

“Drones con explosivos, coches bomba, fosas clandestinas, campos de exterminio, narcolanchas, más de 227 mil muertos, más de 6 mil feminicidios, más de 130 mil personas desaparecidas, es lo que vive México en la actualidad”, lamentó

En un mensaje a la opinión pública, Alejandro Moreno exigió al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum que si no pueden, renuncien.

“¡Si no pueden, renuncien! Su estrategia ha fallado. Viene fallando desde hace 7 años. Solo han demostrado incapacidad, improvisación, descoordinación y contubernios con los delincuentes.”, fustigó

Recordó que desde hace siete años, México se ha convertido en un cementerio nacional y de la tristemente célebre frase “abrazos, no balazos”, pasamos a la frustrante “no regresará la guerra contra el narco que tanto dañó al país”.

El dirigente tricolor condenó enérgicamente la violencia que azota a México y exigió justicia para las víctimas y sus familias.

“Estamos trabajando para dejar atrás la etapa más oscura y sombría de la vida democrática mexicana; una etapa instaurada por Morena y por su pandilla de cínicos, corruptos y narcopolíticos”, aseveró