México alcanza la segunda cifra más alta de empleo formal en su historia

El empleo formal en México registró un nuevo repunte histórico. Durante octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 22 millones 639 mil 50 puestos de trabajo afiliados, la segunda cifra más alta desde que se tiene registro en el país. El máximo anterior se había alcanzado en noviembre de 2024.

Zoé Robledo, Director del IMSS (Galo Cañas/Cuartoscuro)

De acuerdo con Zoé Robledo, director general del IMSS, en la conferencia matutina del Gobierno de México, se crearon 198 mil 454 empleos formales solo en octubre, lo que representa un impulso significativo al mercado laboral.

En el acumulado del año, la generación de empleo suma alrededor de 400 mil nuevos puestos, equivalente a un crecimiento del 1.8%.

Uno de los datos más relevantes es que el 87.4% de los empleos registrados son permanentes, el nivel más alto en la historia del Seguro Social, lo que muestra una mayor estabilidad para las y los trabajadores mexicanos.

Además, el salario base de cotización se ubicó en 623.5 pesos diarios, reflejando una tendencia al alza en la remuneración de las personas afiliadas.

Otro avance destacado es la creciente participación de las mujeres en el empleo formal. Actualmente, 9 millones 195 mil 810 trabajadoras están afiliadas al IMSS, superando el umbral del 40% del total.

El IMSS destacó que estos resultados forman parte del esfuerzo nacional por impulsar la creación de empleo y la mejora salarial, factores que consideran clave para el bienestar social y económico del país.