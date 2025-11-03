Mil Universitarios recibirán becas de Educación Financiera en Corregidora, Querétaro

Educación es el único elevador para mejorar la condición social; aprender a manejar el dinero es aprender a construir futuro, señala el alcalde Chepe Guerrero — Para que aprendan una mejor administración del dinero, ahorro y uso responsable del crédito, mil universitarios recibirán el mismo número de becas “Salud Financiera Santander”, gracias a un acuerdo entre el gobierno municipal de Corregidora, Querétaro, y Banco Santander México.

Así lo informaron el Director Ejecutivo de Distribución y Regionalización del banco, Antonio Basagoiti Pastor, y el presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero Trápala, conocido popularmente como “Chepe” Guerrero.

Ambos firmaron el convenio en la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC); pidieron a los jóvenes fortalecer sus habilidades financieras, promover el manejo inteligente del dinero con propósito, responsabilidad y visión emprendedora.

“Si no visualizamos que la cooperación nos hará cada vez mejores, podríamos estar en el rumbo equivocado; creemos en la educación como el único elevador para mejorar la condición social de todas y todos nosotros”, dijo Chepe Guerrero.

Añadió que la Universidad y el Municipio caminan hacia “el rumbo correcto”; pidió a los universitarios “echarle ganas y solicitar apoyos, así como su rector lo hace, para ver qué más hacemos por la UTC”.

Un millón de personas educadas financieramante

Por su parte, Antonio Basagoiti, dijo que “en Santander creemos que la educación financiera es un complemento y una herramienta esencial para reducir la desigualdad, generar oportunidades y construir un futuro más sólido”.

Añadió que en la primera mitad de 2025, más de un millón de personas en el país tuvieron contacto con los contenidos de educación y salud financiera del banco, y cerca de 100 mil participaron activamente en talleres, cursos y sesiones en línea.

“Estas cifras reflejan nuestro compromiso permanente por acercar el conocimiento financiero a más mexicanos y convertirlo en una fuente real de oportunidades”, afirmó.

Explicó que “Salud Financiera Santander” será impartido a través de la plataforma Santander Open Academy, y está diseñado para ayudar a los participantes a mejorar su relación con el dinero y fortalecer su bienestar financiero.

El programa aborda temas como presupuesto, ahorro, crédito responsable, protección del patrimonio y planeación para el retiro.

Dijo que al concluir, los beneficiarios recibirán un certificado con valor curricular avalado por Banco Santander México y User CentricLearning Experience (UCLX).

Universitarios mejor Preparados

En su oportunidad el rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma, dijo que la institución es sede de la firma del convenio con el cual son otorgadas mil becas a estudiantes del municipio de Corregidora, de las cuales alrededor de 120 beneficiarán directamente a jóvenes de esta universidad.

Señaló que la UTC, el Municipio de Corregidora y Banco Santander México avanzan como aliados estratégicos para construir un México más preparado, financieramente sano e inclusivo, impulsando una cultura de aprendizaje continuo que conecta la educación con el bienestar económico y social.

