INAPAM: ¿habrá descuentos en el Buen Fin con la Credencial?

¿Habrá descuentos exclusivos para quienes presenten la tarjeta INAPAM? Esto sabemos....

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo en México del 13 al 18 de noviembre, y este año, los beneficiarios de la credencial que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se preguntan si habrá descuentos exclusivos para ellos. Te compartiremos todo lo que se sabe al respecto.

En el Buen Fin 2025, se espera que participen más de 6,500 tiendas físicas y más de 4,200 comercios en línea, ofreciendo a los mexicanos una amplia gama de ofertas y descuentos en productos y servicios, desde grandes cadenas, hasta medianas y microempresas.

¿Habrá descuentos especiales esté Buen Fin para los beneficiarios de la tarjeta INAPAM?

Con la llegada próxima de la edición 2025 del Buen Fin, en redes sociales y en grupos de beneficiarios ronda una duda: ¿los adultos mayores de 60 años, que cuentan con su tarjeta INAPAM, podrán acceder a beneficios exclusivos, además de las promociones disponibles para el público en general? Aquí te decimos lo que se ha dicho al respecto en los comunicados oficiales.

La tarjeta que ofrece el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), brinda descuentos y promociones para los beneficiarios de manera permanente; desde promociones en restaurantes, bares y cafeterías, hasta descuentos del predial y agua, con rebajas que van del 10% al 50%.

Estas y otras promociones están disponibles los 365 días del año para los beneficiarios de la tarjeta INAPAM, sin embargo, de acuerdo a los comunicados oficiales no existen descuentos exclusivos adicionales para los adultos mayores para este Buen Fin 2025, no obstante, los beneficiarios podrán acceder a los descuentos generales que ofrecen los establecimientos adheridos a los días de rebajas, y puedo combinarlas con los descuentos que ya son permanentes, esto siempre y cuando en el lugar donde se quiera aplicar el descuento adicional, sea válida dicha promoción.