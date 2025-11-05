Adán Augusto López: su pasión deportiva se mantiene en el Senado, ¿Qué estaba viendo?

Adán Augusto López

La tarde de este miércoles 5 de noviembre de 2025, el senador Adán Augusto López Hernández volvió a colocarse en el centro de la polémica. En esta ocasión, las críticas no se relacionan con temas financieros ni con los señalamientos sobre supuestos vínculos con el grupo delictivo “La Barredora”, sino con su comportamiento dentro del Senado de la República.

Durante la sesión en la que se discutía la reforma que busca facilitar la cancelación de servicios contratados sin condiciones abusivas, el legislador morenista fue sorprendido leyendo noticias deportivas desde su tablet, ignorando momentáneamente el debate parlamentario. El hecho fue reportado por periodistas acreditados que cubren las actividades del Congreso.

Un historial de distracciones en el Pleno

No es la primera vez que Adán Augusto López protagoniza una situación de este tipo. Apenas el mes pasado, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, el senador fue visto observando en su escaño el partido de fútbol entre el FC Barcelona y el PSG en plena sesión. Aquella vez, las imágenes circularon ampliamente en redes sociales, generando críticas sobre su falta de atención a los asuntos legislativos.

Silencio de Morena ante la polémica

La reiteración de estos episodios ha reavivado el debate sobre el compromiso y la seriedad de algunos representantes públicos, especialmente de quienes ocupan cargos de liderazgo dentro del Congreso. Mientras tanto, la bancada de Morena ha evitado pronunciarse de manera oficial sobre la nueva controversia que envuelve a su coordinador.