Piden tener fe en la presidenta Sheinbaum y denunciar a quien se salga de la ley en Michoacán

CDMX — El diputado morenista Pedro Haces Barba llamó a tener fe en la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió que en Michoacán se denuncie a todo aquel que salga de la ley, porque se actuará contra ello.

En medio del debate para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF), Haces Barba, coordinador de Operación Política de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que Michoacán tiene todo el apoyo de la Federación, y así, señaló, lo refrendó en Morelia durante una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, que preside Enrique Ramírez, quien también representan a la Organización Ramírez, de los cines, encuentro, dijo, que sumó a Alipio Villaseñor, presidente de los empresarios michoacanos, además de líderes de los gremios del aguacate y del limón.

“Platiqué con ellos para que sigamos armonizando los factores de la producción, para que no cierren las empresas. Es muy importante todo lo que produce Michoacán. Les pedí que tengan fe en nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que está trabajando perfectamente bien en por Michoacán”.

El diputado morenista destacó que el Plan Estatal de Michoacán, dado a conocer por la jefa del Ejecutivo, impulsa la pacificación de la entidad, y el empresariado juega un papel importante, por lo que subrayó que es necesario no tener miedo a la situación, que no se cierren las empresas, que haya empleo, y esa labor, asumió el legislador, también es labor conjunta con el Legislativo, porque la gente debe seguir ocupada, trabajando.

“Michoacán es tierra de gente buena, no todo es malo. Y sí, es muy lamentable el suceso (de Carlos Manzo). No debe ocurrir en México, pero tampoco se puede culpar a la Presidenta de la República por un suceso así, cuando ella no tiene que ver. Yo deseo que le vaya bien a Michoacán”, expresó.

Pedro Haces, que lidera la Catem, destacó que esta confederación obrera tiene compromiso porque “Michoacán reverdezca, y que Michoacán tenga tranquilidad, porque no todo se lo tenemos que dejar al gobierno federal.

“Lo dije a los empresarios. Todos tenemos que hacer nuestra labor, el empresariado, los trabajadores y el gobierno estatal, y no sólo hacer señalamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum, eso no es justo, porque el gobierno de la República está trabajando, y nosotros les pedimos a los diputados federales de Michoacán que denuncien a quienes no estén dentro de la ley. Dejemos que la Presidenta trabaje, que las fuerzas armadas trabajen, que Omar García Harfuch (secretario de Seguridad federal) trabajen”.