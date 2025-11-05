Primer discurso de Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan, Michoacán

"El movimiento del sombrero no lo callaron y no lo van a callar" Grecia Quiroz, en su toma de protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/ CUARTOSCURO.COM/Juan José Estrada Serafín)

Este miércoles 5 de noviembre, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, víctima de magnicidio en Uruapan, afirmó en su primer discurso como alcaldesa sustituta que, pese al profundo dolor que le causó la muerte de su esposo, “el movimiento del sombrero”, haciendo alusión al que era encabezado por Manzo contra el narcotráfico en Michoacán, se encuentra “más vivo que nunca”.

Con un total definitivo de 38 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, Grecia Quiroz tomó protesta como alcaldesa de Uruapan, abordando su discurso con palabras que hablan de una continuidad en la lucha contra el narcotráfico, del que fue víctima su esposo, el alcalde Carlos Manzo.

¿Qué dijo Grecia Quiroz en su primer discurso como alcaldesa de Uruapan?

“El movimiento del sombrero no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó”, afirmó la alcaldesa electa ante el pleno del Congreso este miércoles 4 de noviembre, en Uruapan, Michoacán.

En su discurso, la nueva regidora, apuntó que Carlos Manzo “nació para ser el presidente de México, el mejor presidente que México ha tenido”, afirmando que ni siquiera con el asesinato del líder se detendrá la iniciativa que surgió como una fuerza ciudadana tenía la función de luchar contra el narcotráfico que azota al estado michoacano.

Grecia Quiroz enfatizó que su mandato continuará de manera independiente, siguiendo los pasos de su esposo Carlos Alberto Manzo Rodríguez. “sus manos se fueron limpias, en todos los sentidos, jamás pactó con nadie” infirió en su discurso la nueva mandataria del municipio de Uruapan.

De igual manera, lanzó un llamado a la ciudadanía y a los simpatizantes del movimiento que ahora encabeza para continuar con lo que denominó una lucha social: “Hoy les pido a todo el Movimiento del Sombrero, a toda la ciudadanía que está con él, que no decaigamos, que sigamos firmes”, enfatizó Quiroz.

La nueva alcaldesa denuncio en su discurso el caso omiso de autoridades sobre la solicitud de protección de Manzo antes de ser asesinado

En la toma de este miércoles, también aprovechó para realizar una denuncia sobre los llamados de auxilio que hizo el alcalde asesinado a disparos el 1 de noviembre, durante un evento del Festival de las Velas en Uruapan, donde se encontraba con su familia; “Él temía por su vida. Él temía por la vida de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso”, expresó al respecto la alcaldesa.

A espaldas de la nueva alcaldesa de Uruapan se escuchó la voz de simpatizantes y compañeros del movimiento del sombrero, quienes gritaron consignas como “¡No estás sola!”, “¡Ni un paso atrás!” y “¡presidenta!, ¡presidenta!” en señal de apoyo a Grecia Quiroz.