Se reúnen presidentes municipales con Segob para determinar vías de acción en Michoacán

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó, por mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una reunión de trabajo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y en conjunto con 59 presidentas y presidentes municipales de la entidad. A lo largo de tres horas de encuentro, la funcionaria federal, quien se hizo acompañar por el por el subsecretario César Yáñez, la subsecretaria Rocío Bárcena y el subsecretario Arturo Medina, recibió los planteamientos y escuchó las inquietudes de las autoridades municipales en aras de evaluar y fijar el rumbo a tomar en la coordinación con el gobierno estatal y federal de cara al Plan Michoacán por la Paz y la JusticiaTras lamentar el fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la titular de Segob aseguró que se hará justicia y el crimen no yacerá impune.

Rodríguez destacó que el encuentro atiende directamente a las instrucciones del Ejecutivo federal de escuchar con atención y respeto a los alcaldes, conocer sus diagnósticos, demandas y prioridades, para construir en conjunto el Plan; aunque la estrategia aún no está completa, recalcó, se construye de manera conjunta con los distintos sectores de la sociedad michoacana.Rosa Icela Rodríguez subrayó que la Presidenta Sheinbaum impulsa este Plan Integral, basado en tres ejes fundamentales: Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico con Justicia, Educación y Cultura para la Paz. En consonancia, señaló que para que la estrategia sea realmente integral y atienda las necesidades de la población, se busca la participación de todos los sectores sociales, a saber, autoridades tradicionales, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, hombres, iglesias, empresarios, trabajadores del campo y víctimas; “se trata de construir la paz desde abajo, con dignidad, esperanza y justicia para Michoacán”, manifestó.